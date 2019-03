Olanda, spara su passeggeri tram a Utrecht: diversi feriti

Utrecht (Olanda), 18 Mar 2019 – Diverse persone sono rimaste ferite dopo una sparatoria nella città olandese di Utrecht.

Secondo quanto riferito da testimoni, un uomo avrebbe sparato sui passeggeri a bordo di un tram. Stando alle prime informazioni ci sarebbero molti feriti

La polizia chiede agli abitanti di non avvicinarsi alla zona perché le unità antiterrorismo sono in opera alla ricerca dell’uomo che ha sparato.

Secondo alcuni testimoni, un uomo ha estratto un’arma e ha cominciato a sparare contro la folla, compresi alcuni passeggeri di un tram, in piazza 24 Ottobre, prima di darsi alla fuga. Sul posto la polizia antiterrorismo con diversi elicotteri.

La sparatoria è avvenuta intorno alle 10.45 nel quartiere di Kanaleneiland, è un incrocio molto trafficato della città, dove si trova una fermata del tram. È subito scattata una caccia all’uomo e sul posto sono stati dispiegati tanto elicotteri medici per fornire assistenza ai feriti, quando un’unità anti-terrorismo. La circolazione dei tram è stata interrotta.

“L’indagine sulla sparatoria a 24 Oktoberplein a Utrecht è in corso. In questo ambito prendiamo in considerazione anche un eventuale movente terroristico”, ha annunciato la polizia su Twitter.

Il primo ministro Rutte ha parlato di una situazione “preoccupante” e ha riunito l’unità di crisi.