Disoccupato di 28 anni di Nuoro denunciato in stato di libertà per tentato incendio di un’auto.

Nuoro, 18 Mar 2019 – La settimana scorsa, a Nuoro, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia del capoluogo hanno denunciato un 28enne, disoccupato, ritenuto responsabile del tentato incendio di un auto.

Il giovane, che era già stato denunciato da una donna per atti persecutori, ha avuto un litigio con i parenti della vittima che gli avevano chiesto un chiarimento sul comportamento tenuto. E subito dopo dalle parole sono passati allo scontro fisico. La scena non è passata inosservata e alcuni passanti hanno chiamato il 112 contattando la centrale operativa dell’Arma nuorese.

In seguito, dopo l’intervento dei militari, hanno trovato l’auto di un parente della ragazza cosparsa di benzina e un accendino sul tettuccio della stessa. Quindi sono subito scattate le ricerche dell’autore del tentato incendio che è stato individuato poco distante dal luogo dove si trovava l’auto.

L’uomo è stato identificato e accompagnato in caserma per gli accertamenti di rito dove poi i carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti ipotizzando che dopo il litigio l’uomo ha acquistato della benzina che ha versato poi sull’auto. E grazie all’intervento degli uomini e donne dell’Arma, l’autore del gesto non ha avuto il tempo di portare a termine il danneggiamento che se messo a segno, si sarebbe esteso anche alle altre auto parcheggiate vicino al veicolo preso di mira.