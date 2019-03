Gdf Cagliari: scoperta evasione fiscale per quasi 40.000 €.

Cagliari, 16 Mar 2019 – Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, le Fiamme Gialle della Seconda Compagnia di Cagliari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una cooperativa, con sede nell’hinterland del capoluogo, operante nel campo delle pulizie, che ha omesso di presentare la dichiarazione fiscale ai fini delle imposte dirette per i periodi d’imposta dal 2014 al 2015, occultando in tal modo al fisco ricavi per quasi 40 mila euro, e configurandosi, in tal modo, come evasore totale per i medesimi anni.

Le attività ispettive sono state avviate dopo una segnalazione elaborata a livello centrale all’esito di un’analisi effettuata su una platea di contribuenti, la cui posizione, censita nelle diverse banche dati del Corpo, presentava indici di anomalia.

Quindi i Finanzieri hanno proceduto alla ricostruzione induttiva dei ricavi della cooperativa incrociando le risultanze delle banche dati.