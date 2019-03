Gdf Cagliari: controlli in materia di contrasto alla commercializzazione di prodotti non sicuri e sequestrati oltre 33.000 articoli.

Cagliari, 16 Mar 2019 – I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – Sezione Diritti di Proprietà Intellettuale ed Industriale e dei Baschi Verdi della Seconda Compagnia di Cagliari che nei giorni scorsi, nell’ambito di uno specifico progetto di monitoraggio del territorio diretto dal Comando Provinciale, hanno sottoposto a sequestro, rispettivamente, 32.929 articoli, rinvenuti in un punto vendita del capoluogo ed altri 234 in uno di Quartu Sant’Elena.

Nel primo caso i 32.929 prodotti rinvenuti, tra i quali utensileria, stickers e accessoristica varia erano messi in vendita in difformità alle norme stabilite dal Codice del Consumo, in quanto privi di qualsiasi avvertenza e delle indicazioni in lingua italiana, nonché di quelle relative al produttore, all’importatore e al paese di origine, tutti elementi che certificano il prodotto come sicuro in base ai dettami stabiliti a livello comunitario.

Per il titolare dell’esercizio commerciale è scattata la sanzione fino ad un massimo di 25.823 €.

Nel secondo caso, invece, i Finanzieri, oltre a 157 prodotti (accessori per telefonia e cover) messi in vendita in difformità alle norme stabilite dal Codice del Consumo, hanno rinvenuto e sequestrato 77 articoli – tra accessori elettrici, informatici e di telefonia – riportanti il marchio CE contraffatto.

Il responsabile di questo negozio è stato, pertanto, in relazione a quest’ultima circostanza, segnalato alla Procura della Repubblica di Cagliari per il reato di frode in commercio e destinatario altresì di una sanzione amministrativa fino ad un massimo di 1.032 € per la commercializzazione di prodotti indicizzati come non sicuri.