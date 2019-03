Viabilità Cagliari – Modifiche al traffico da venerdì 15 marzo in piazza defenu e nell’Asse Mediano

Cagliari, 14 Mar 2019 – A partire da domani, venerdì 15 marzo 2019, sarà provvisoriamente eliminata la rotatoria e ripristinato il semaforo nella piazza Deffenu, incrocio viale Colombo. Salvo ulteriori proroghe necessarie per portare l’alimentazione del gas al compendio della Marina Militare, la rotatoria rientrerà in funzione entro lunedì 18 marzo.

Sempre venerdì 15 marzo 2019, modifiche al traffico interesseranno anche l’Asse Mediano, in corrispondenza dello scavalco della via Cadello, per la sostituzione di alcune griglie e chiusini. L’intervento si concluderà nell’arco della stessa giornata. Com

