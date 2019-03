Incidenti stradali: una donna di 50 anni rimasta ferita e trasportata in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari

Bari Sardo (Nu), 14 Mar 219 – Alle ore 16.15 circa del 12 Marzo scorso a Bari Sardo, Via Fermi, per cause in corso di accertamento, l’autovettura Fiat Grande Punto condotta da una 50enne residente nella località costiera, è uscita fuori dalla carreggiata, finendo in una scarpata e cappottandosi.

La vittima è stata trasportata mediante eliambulanza presso l ospedale Brotzu di Cagliari per gli accertamenti sanitari, non versa in pericolo di vita.

Sul posto i carabinieri della Sezione radiomobile della compagnia di Lanusei e Vigili del Fuoco del distaccamento di Tortolì che hanno estratto la vittima dal mezzo.

Questa mattina, a seguito del rifiuto opposto agli accertamenti sanitari relativi alla verifica dell’assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti, la vittima dell’incidente causato da lei stessa è stata denunciata in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.

Ora la 50enne rischia un’ammenda da 1500 a 6000 euro, l’arresto da sei mesi ad un anno, la sospensione della patente da uno a due anni oltre alla confisca del veicolo ed alla decurtazione di 10 punti sulla patente