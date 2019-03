Banca di Sassari, consegna premio a studente dell’Accademia

Sassari, 14 Mar 2019 – Banca di Sassari ha deciso di sostenere, con l’assegnazione di un premio di studio, uno degli studenti dell’Accademia di Belle Arti Mario Sironi, coinvolti nel progetto artistico “Streetbank dal metallo al Bitcoin” che l’Istituto ha organizzato nell’ambito della XVII edizione di Invito a Palazzo promossa da ABI.

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa il presidente di Banca di Sassari Mario Mariani ha consegnato il premio a Davide Manca per la sua opera nell’ambito del progetto artistico inaugurato lo scorso ottobre.

Venticinque gli studenti che hanno realizzato le opere della collettiva voluta dall’Istituto che hanno interpretato l’evoluzione della moneta attraverso la tecnica della pittura e della street art. I lavori sono stati esposti nel perimetro del giardino dello stabile della Direzione Generale dando vita ad un esempio di arredo urbano di cui la città ha potuto godere dal 6 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019.

Una commissione esaminatrice presieduta dall’assessora alle Politiche Culturali e al Turismo del Comune di Sassari Manuela Palitta e composta dal presidente di Banca di Sassari Mario Mariani, Antonio Bisaccia Direttore dell’Accademia di Belle Arti Sironi, Andrea Concas di Art Backerse dal docente di Scultura Federico Soro, si è riunita e, dopo aver valutato le opere, ha deliberato sull’assegnazione del premio che ha l’obiettivo di sostenere un corso di studio specialistico inerente l’indirizzo della carriera formativa.

Il vincitore della selezione Davide Manca, 24 anni, ha ottenuto la valutazione più elevata in considerazione dell’opera realizzata per il progetto artistico promosso da Banca di Sassari e tenendo conto della lettera motivazionale richiesta, tra gli altri requisiti, per partecipare alla selezione.

Tutti i ragazzi dell’Accademia hanno avuto inoltre l’opportunità di vedere pubblicate le loro opere realizzate nell’ambito di StreetBank, integrate in una rielaborazione in bianco e nero, all’interno di Fotogrammi una pubblicazione che la Banca di Sassari ha realizzato per il Natale 2018.

La cerimonia di premiazione si è svolta nella Sala del Consiglio di Amministrazione, presso la sede della Direzione Generale di Banca di Sassari, alla presenza dei componenti della Commissione esaminatrice, degli studenti e dei docenti dell’Accademia di Belle Arti di Sassari e della stampa.

Il premio in denaro, di Euro 5.000, consegnato questa mattina, è finalizzato al sostegno di un corso di studio specialistico che Davide potrà scegliere nell’arco di tempo ritenuto più idoneo ai fini didattici, individuando un percorso di formazione da svolgersi presso un qualunque Ente, Fondazione, Istituzione, sia pubblica che privata, con una esperienza oltre i confini locali.

Nel corso della mattinata inoltre sono stati attribuiti due premi speciali a due studentesse dell’Accademia, Manuela Scanu e Roberta Vacca, messo a disposizione da Art Bakers. I premi consegnato da Andrea Concas, First Art Bakers, consistono in una quota di partecipazione Advanced del valore di 300 euro a Professione Artista, un corso di affiancamento online (e-learning, videocorso, webinar) della durata di 3 mesi, dedicato agli artisti e professionisti nell’arte. Red