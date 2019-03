Tempo Sardegna – Vento forte e mareggiate da oggi, mercoledì 13 a venerdì 15 marzo

Cagliari, 13 Mar 2019 – Il forte vento di Maestrale e le mareggiate hanno portato il Servizio di Protezione Civile regionale a diramare un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse valido dalle 22 di oggi, mercoledì 13 e fino alle 20 di venerdì 15 marzo.

A partire da questa sera, sono previsti venti da Nord-Ovest in intensificazione sulle coste settentrionali e occidentali dell’Isola, fino a forti. Dalle prime ore di domani, giovedì 14, e per tutta la mattina del giorno seguente, sono previsti venti da Nord-Ovest di forte intensità su tutta la Sardegna, con rinforzi fino a burrasca o burrasca forte sulle zone costiere settentrionali e occidentali ma anche sulle zone montuose dell’Isola.

Dal pomeriggio di venerdì ci sarà una progressiva attenuazione dei venti su tutto il territorio ad eccezione delle coste della Gallura, Arcipelago della Maddalena e Bocche di Bonifacio dove saranno ancora possibili venti forti con raffiche fino a burrasca.

Lungo le coste esposte saranno possibili mareggiate. Com

