Tecnologia Sps, l’Università di Cagliari leader negli studi sui materiali utilizzati anche per automobili, energia solare e aerospazio

Cagliari, 13 Mar 2019 – Trattamento termico utile per trasformare un materiale polverulento in un materiale indivisibile, “la sinterizzazione è un processo di densificazione/consolidamento a elevate temperature, con riduzione della porosità interstiziale di un compatto di polveri, che può essere attuato – spiega il professor Cao – a pressione atmosferica oppure a pressione superiore e si utilizza per produrre manufatti dotati di proprietà particolari e straordinarie”. I ricercatori del Dimcm sono all’avanguardia nelle tecnologie Sps che permettono di produrre materiali e componentistica innovativa di grande qualità in ambito automobilistico, aerospaziale e dell’energia solare. Il tutto con risparmio di tempo, energia e costi. La tecnologia Sps è stata sviluppata dallo scienziato Kiyoshi Inoue (Yokohama University, Kanagawa, Japan). Utilizzata in Giappone su scala industriale, viene studiata nei laboratori di altri Paesi per applicazioni promettenti e interessanti per la produzione e l’utilizzo di nuovi materiali.

I lavori dei ricercatori del Dimcm dell'ateneo di Cagliari hanno alta reputazione scientifica e sono tra i più citati dalla comunità scientifica. Ad esempio, nel 2009 brilla "Consolidation/synthesis of materials by electric current activated/assisted sintering" firmato da Roberto Orrù, Roberta Licheri, Antonio Mario Locci, Alberto Cincotti e Giacomo Cao e pubblicato da Materials Science and Engineering. Inoltre, lo scorso anno si è tenuto in città il work shop internazionale sul tema. "Abbiamo ospitato anche il luminare statunitense Zuhair A. Munir (University of California) che ha fatto il punto sugli aspetti inerenti la produzione di materiali e – segnala Roberto Orrù – componentistica innovativa di grande qualità. Ad esempio in campo automobilistico e aerospaziale". Ovvero, reputazione in ascesa per l'intera Università del capoluogo.