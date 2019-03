Strage stile americano in una scuola a San Paolo del Brasile: tra le vittime sette bambini

San Paolo del Brasile, 13 Mar 2019 – Dieci morti: sette alunni della scuola statale Raul Brasil. Cinque sono deceduti sul posto, due in ospedale. Un impiegato della scuola è l’ottava vittima, le altre due sono gli autori della sparatoria, secondo fonti della polizia di San Paolo ex alunni della scuola.

Questo il primo bilancio della strage nell’istituto statale Raul Brasil, a Suzano, città che si trova a una quarantina di km ad ovest di San Paolo, in Brasile. Il governatore dello Stato di San Paolo Joao Doria non conferma, invece che si tratti di ex studenti.