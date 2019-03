Giovane cagliaritano evade da una comunità e si consegna ai poliziotti

Cagliari, 13 Mar 2019 – Il personale della Polizia di Stato ha arrestato Angelo Deidda, di 33 anni, cagliaritano, pregiudicato, per il reato di evasione.

Nella serata di ieri è giunta una chiamata al 113 da parte di un individuo che riferiva di chiamarsi Angelo Deidda e di essere sottoposto alla misura degli arresti domiciliari in una comunità terapeutica ma che, per problemi di convivenza all’interno della struttura, si era allontanato e si stava recando in Questura per costituirsi.

E, infatti, poco dopo infatti il giovane si è presentato all’ingresso della Questura dove un equipaggio della Squadra Volanti lo ha identificato e, tramite le verifiche al Centro Operativo, hanno avuto conferma che, a seguito di ripristino della misura alternativa, il pregiudicato doveva espiare la pena presso una comunità di recupero.

In mattinata è previsto il processo con rito per direttissima.