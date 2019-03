Capigruppo: non c’è l’unanimità. Domani annullata la convocazione del Consiglio regionale Sardegna

Cagliari, 13 Mar 2018 – L’ultima seduta della XV legislatura prevista per domani è stata annullata. La decisione è stata presa questa mattina dalla Conferenza dei Capigruppo presieduta dal presidente Gianfranco Ganau.

Durante la seduta non è stata raggiunta l’unanimità, prevista dall’articolo 102 del Regolamento, per iscrivere immediatamente all’ordine del giorno la proposta di legge di differimento delle elezioni di presidenti e dei consigli provinciali. Com