Guardia di Finanza: cambio al vertice della tenenza di Muravera.

Cagliari, 12 Mar 2019 – La Tenenza della Guardia di Finanza di Muravera ha un nuovo comandante: è il Luogotenente Leonardo Di Blasi. Succede nell’incarico al Maresciallo Capo Augusto Melis, che assumerà un altro incarico all’interno della Tenenza.

Il Luogotenente Di Blasi – di 51 anni, originario di Civitavecchia – giunge alla Tenenza di Muravera dopo 25 anni trascorsi a Cagliari, di cui gli ultimi 8 al Gruppo territoriale, esperienza operativa che gli ha consentito di maturare una profonda conoscenza delle diverse tematiche peculiari dell’azione di polizia economico finanziaria del Corpo, nonché di costruirsi un background professionale ed esperienziale necessario per imprimere la giusta incisività alla attività di servizio.

Il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Cagliari, Generale di Brigata Patrizio Vezzoli, ha inteso formulare espressioni di apprezzamento per l’opera fin qui prestata dal Luogotenente e rivolto un augurio di “buon lavoro” nel segno della concreta e fattiva presenza sul territorio, per affermare e trasmettere alla cittadinanza il senso e la percezione della legalità economico finanziaria. Com