Dà fuoco a un’auto con dentro l’ex moglie, la donna è grave. Davanti ad un liceo di Reggio Calabria

Reggio Calabria, 12 Mar 2019 – Un pregiudicato originario di Ercolano (Napoli), di cui non sono state rese le generalità, ha incendiato l’auto dentro cui si trovava la sua ex moglie, come riporta l’Ansa. L’episodio si è verificato nella zona sud di Reggio Calabria, nei pressi del liceo artistico in via Frangipane, poco dopo le 9, di fronte a numerosi studenti. La donna ha riportato gravi ustioni ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, il pregiudicato si sarebbe avvicinato alla vettura della ex consorte. La donna ha tentato di fuggire ma, nella concitazione del momento, è finita con l’auto contro un muro. L’uomo, a quel punto, ha gettato liquido infiammabile all’interno del mezzo ed ha appiccato il fuoco, dandosi poi alla fuga.

Subito soccorsa dai numerosi presenti, la donna è stata portata agli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria con gravi ustioni. L’uomo è attivamente ricercato.