Cambia l’orario della seduta di giovedì: il Consiglio si riunisce alle 11 e non alle 12 e 30

Cagliari, 12 Mar 2019 – È stato modificato l’orario di convocazione della seduta di giovedì del Consiglio regionale. L’Assemblea si riunirà il 14 marzo alle 11 e non alle 12 e 30.

All’ordine del giorno la Proposta di legge in materia di differimento delle elezioni dei presidenti e dei consigli provinciali (qualora perfezionato). La Conferenza dei capigruppo è stata convocata per domani alle 13 per la programmazione dei lavori. Com