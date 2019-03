Gdf Cagliari – Sequestrata varie borse con marchi contraffatti ed altre etichette false e denunciata una donna extracomunitaria titolare della rivendita del materiale falso.

Cagliari, 11 Mar 2019 – I militari della Secondo compagnia della Guardia di Finanza di Cagliari, hanno intercettato un anello della filiera del falso, individuando un luogo ove erano detenute numerosissime etichette, di pregevole fattura, delle più note marche di borse. Infatti, i finanzieri, nell’ambito del quotidiano e costante controllo economico del territorio, hanno messo sotto controllo un esercizio commerciale del capoluogo, operante nel settore della vendita al dettaglio di borse e prodotti tessili, da tempo oggetto di osservazione in quanto interessato da un cospicuo via vai di extracomunitari che effettuavano acquisti al suo interno.

Proprio in considerazione di questi movimenti, effettuati principalmente da soggetti noti per la vendita ambulante di materiale non originale, i Baschi Verdi hanno deciso di accedere all’interno del negozio per verificare l’eventuale presenza e commercializzazione di prodotti contraffatti.

Durante l’accesso, i militari hanno individuato, oltre a 106 borse con marchi contraffatti riconducibili a note casse di moda, anche 1404 etichette metalliche con l’effigi dei già citati brand, unitamente ad altri del settore.

Il rinvenimento, inoltre, di borse ed accessori neutri (non riportanti cioè alcun marchio), simili per forma e stile a quelli prodotti dalle case madri, ha avvalorato la tesi per la quale le Fiamme Gialle hanno individuato un centro di assemblaggio e distribuzione di prodotti di moda di alto livello contraffatti.

Quindi per la titolare del negozio, una extracomunitaria di 38 anni, già gravata da specifici precedenti di polizia per i reati di contraffazione e ricettazione, è scattato il sequestro della merce illecita rinvenuta e la denuncia alla locale Autorità Giudiziaria.