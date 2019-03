Disuguaglianza territoriale: la leva dello spopolamento martedì il seminario Acli con il quadro conoscitivo di Crei

Cagliari, 10 Mar 2019 – Studiare le disuguaglianze tra i diversi territori, tra l’area urbana e l’agro, tra le diverse aree della nostra isola, per comprendere i motivi del crescente spopolamento delle zone interne e quindi sconfiggerlo. Martedì 12 marzo, a partire dalle 17,30, si terrà nella sede provinciale delle Acli di Cagliari (viale Marconi, 4) un seminario sul tema delle differenze tra i territori, organizzato in collaborazione con Crei Sardegna.

Le diversità nel livello di reddito sono solamente una spia di una generale distanza nell’offerta scolastica e nel livello dei servizi, anche essenziali come scuole, ospedali, trasporti.

“Attraverso questo studio vogliamo fornire dei dati concreti per mettere in evidenza quanto molto spesso è solo una percezione – spiega il presidente delle Acli Provinciali Mauro Carta –, riteniamo che l’esempio positivo dello sviluppo dell’area metropolitana di Cagliari possa essere esportato nel resto dell’isola per contribuire a fermare il processo di spopolamento dell’interno”.

Durante la serata si discuterà, in particolare, delle difficoltà di accesso a tre servizi fondamentali per la cittadinanza: salute, scuola, mobilità, attraverso il calcolo della distanza e del tempo che i cittadini impiegano per raggiungere i poli dei servizi. Si parlerà quindi di capacità di accesso alla rete digitale.

Il seminario intende sviluppare il dibattito intorno alle politiche di sviluppo del territorio adottate finora, individuando le possibili cause di questi problemi e proponendo dei nuovi approcci da parte dei diversi attori, istituzionali e non, per promuovere nuovi processi di intervento e sviluppo.

L’ingresso è gratuito ma è richiesta l’iscrizione che può essere effettuata scrivendo a acliprovincialicagliari@gmail.com o al numero 07043039. Com