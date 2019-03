Personale della Polizia di Stato di Sassari arresta un uomo su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sassari, 9 Mar 2019 – Nella serata di ieri, personale della Polizia di Stato di Sassari ha arrestato un 38enne romeno, in esecuzione di un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

Gli agenti della Sezione Volanti, durante un servizio di controllo del territorio, sono intervenuti nel centro storico cittadino, dove era stata segnalata la presenza di un uomo che stava danneggiando alcune autovetture in sosta.

Gli agenti giunti sul posto, hanno fermato un giovane ed hanno proceduto ad un controllo di polizia. Dai successivi accertamenti effettuati in banca dati, l’uomo è risultato essere destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova. Pertanto lo straniero, in stato di arresto, è stato accompagnato presso gli uffici della Questura e dopo le formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla casa circondariale di Sassari – Bancali.