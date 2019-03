Denunciato dai carabinieri della Stazione di Mamoiada per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

Mamoiada (Nu), 9 Mar 2019 – Nella giornata di ieri, I Carabinieri della Stazione di Mamoiada hanno denunciato un pensionato di 70 anni che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di numerosi reperti archeologici di cui non ha saputo fornire giustificazioni sulla provenienza. L’uomo è stato trovato in possesso di 6 anfore punico/fenice è circa un centinaio di monete risalenti all’epoca imperiale romana. Ora dovrà rispondere del reato di impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

Con l’ausilio della Soprintendenza per i Beni culturali delle province di Nuoro e Sassari e dei Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cagliari il materiale sequestrato verrà compiutamente catalogato e datato, anche per verificare il luogo dal quale proviene.