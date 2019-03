Un cagliaritano di 46 anni arrestato dagli agenti della Squadra Volanti per lesioni personali aggravate.

Cagliari, 8 Mar 2019 – Gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato W.M. 46 anni, cagliaritano, per lesioni personali aggravate.

Nel pomeriggio di ieri è giunta una chiamata al 113 da parte di un uomo che richiedeva l’intervento della Polizia a Pirri, riferendo di essere stato accoltellato dal fratello. Subito dopo un equipaggio di una Volante, è giunto sul posto dove poi hanno accertato che vi era già presente un’ambulanza con a bordo un uomo ferito, il quale ha riferito ai poliziotti che a colpirlo con due fendenti era stato il fratello e che la fidanzata di quest’ultimo aveva colpito la propria compagna, che presentava evidenti segni di percosse e graffi e che la coppia si trovava ancora all’interno di un appartamento della stessa via.

I poliziotti raggiunta l’abitazione, hanno contattato la coppia, accertando che sul tavolo della cucina era presente un coltello “arburesa” descritto dalla vittima.

L’uomo ha raccontato di aver avuto un’accesa discussione per futili motivi con il fratello ed il coinvolgimento delle rispettive compagne, poi degenerata nelle vie di fatto.

L’uomo, una volta colpito il fratello con il fendente alla mano, resosi conto della situazione, è fuggito lasciando in casa le due donne che nella circostanza avevano iniziato a picchiarsi per poi farvi rientro poco dopo, per tentare di separare le donne.

Al termine delle verifiche i poliziotti hanno sequestrato il coltello utilizzato nel corso della lite, accertando che il fratello ferito era stato medicato presso un nosocomio cittadino con una prognosi di giorni 7 per una piccola ferita alla mano ed un’escoriazione.

Nella mattinata è previsto il processo con rito direttissimo.