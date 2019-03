Lunedì 11 marzo alle 20.30 Le felicità di Nicola Campogrande dal Teatro Lirico di Cagliari a Rai Radio3

Cagliari, 8 Mar 2019 – Lunedì 11 marzo, dalle 20.30 alle 22.05, a Rai Radio3 (96,3 MHz), nel corso della trasmissione “Radio3 Suite”, programma quotidiano in diretta, dedicato alla musica, alla cultura e allo spettacolo, condotto in studio da Oreste Bossini, va in onda il concerto sinfonico-corale registrato venerdì 26 ottobre 2018 al Teatro Lirico di Cagliari che prevede l’esibizione di entrambi i complessi artistici stabili, Orchestra e Coro del Teatro Lirico, diretti da Gérard Korsten, apprezzata presenza nelle stagioni musicali cagliaritane. Nel ruolo di solista si esibisce: Elena Schirru (soprano). Il maestro del coro è Donato Sivo.

Il programma musicale presenta l’esecuzione di: Settima Sinfonia in Do maggiore op. 105 di Jean Sibelius; Le felicità – Cantata per soprano, coro e orchestra (su testo di Piero Bodrato) di Nicola Campogrande, una nuova composizione su commissione del Teatro Lirico di Cagliari, in prima esecuzione assoluta; Prima Sinfonia in do minore “Sogni d’inverno” op. 13 di Pëtr Il’ič Čajkovskij.

