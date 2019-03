Banco di Sardegna – Sostegno alla filiera lattiero-casearia

Sassari, 8 Mar 2019 – Con riferimento ad alcune affermazioni prive di ogni fondamento diffuse questa mattina e al fine di evitarne la circolazione impropria, il Banco di Sardegna, per fare chiarezza sulla realtà dei fatti, conferma la piena operatività della moratoria di un anno, annunciata al tavolo regionale del 13/2 senza sollecitazione di alcuna forza politica, sui finanziamenti e mutui concessi ai pastori che ne faranno richiesta, avendo già informato tutte le agenzie fin dallo scorso 18 febbraio e impartito le relative norme applicative.

Inoltre, per quanto riguarda il finanziamento delle nuove campagne di produzione 2018/2019, si informa che il Banco, contrariamente alle citate affermazioni, ha già incontrato tutti i trasformatori interessati e ha già deliberato oltre la metà delle richieste dei nuovi finanziamenti, mentre le altre sono in corso di delibera.

Il Banco di Sardegna, nel confermare quindi il massimo impegno, prestato fin dal primo giorno, a sostegno dell’intera filiera lattiero-casearia, invita i diffusori di notizie prive di ogni fondamento riguardanti il Banco a verificare preventivamente le informazioni al fine di evitare inutili tensioni in un momento già di per sé delicato. Com