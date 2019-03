Violenza sulle donne – Associazione Donne al Traguardo ha organizzato a Cagliari una serata di beneficenza.

Cagliari, 7 Mar 2019 – In occasione della Giornata internazionale delle donne e con l’obiettivo di continuare a sostenerle quando si trovano in stato di estrema povertà, l’Associazione Donne al Traguardo ha organizzato a Cagliari una serata di beneficenza.

L’appuntamento è fissato per domani 8 Marzo 2019 alle ore 18 nella pizzeria Vai che ce n’è di viale Trieste 24 che devolverà all’associazione parte dell’incasso sulle consumazioni.

Nel corso della serata si svolgerà l’estrazione dei premi di una lotteria promossa per la raccolta di fondi che serviranno a sostenere i costi di gestione di una casa di prima accoglienza aperta recentemente in un Comune dell’hinterland. Un ricco monte premi è stato messo assieme grazie alla generosità degli imprenditori e commercianti cagliaritani. Come già negli anni passati, il primo premio è un viaggio per due persone (volo e albergo) in una capitale europea. Com