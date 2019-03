Presentato dal Gen. Giovanni Truglio il nuovo calendario, redatto in lingua sarda, dell’Arma dei carabinieri

Cagliari, 7 Mar 2019 – Nel pomeriggio di ieri è stata presentata a Cagliari, la nuova edizione del calendario storico dell’Arma dei carabinieri in lingua sarda.

La presentazione del “Calendariu Historicu e de s’Arma de sos Carabineris 2019” è stato presentato davanti ad autorità civili, miliari e alla stampa, nell’aula polifunzionale del Comando legione carabinieri Sardegna dal generale di Divisione, Giovanni Truglio.

Si rinnova – ha detto il comandante regionale dei carabinieri, in questo modo per la dodicesima volta l’annuale appuntamento con la versione in sardo del calendario storico dei carabinieri. E la pubblicazione, ha proseguito il Gen. Truglio, tradotta in sardo logudorese da Luciano Carta, è identica a quella in italiano ed è dedicata alla ricorrenza dei 40 anni dall’inserimento del primo sito italiano nel patrimonio mondiale dell’umanità e, parallelamente, dei 50 anni dall’avvento dei carabinieri per la Tutela del patrimonio culturale. Nelle pagine vengono presentati una serie di siti italiani tutelati dall’Unesco, tra questi il nuraghe di Barumini.

Infine, la presentazione del calendario si è conclusa con la premiazione di alcuni militari che si sono distinti in operazioni di servizio