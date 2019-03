Per la “Giornata internazionale della festa della donna” il personale della Polizia di Stato prosegue con la campagna “…Questo non è amore”

Cagliari, 7 Mar 2019 – Domani 8 marzo in occasione della “Giornata internazionale della festa della donna” proseguirà la campagna informativa “…Questo non è amore” avviata in tutto il territorio nazionale dalla Polizia di Stato con l’iniziativa “Progetto Camper – il camper della Polizia di Stato contro la violenza di genere”, che vede come protagoniste le donne.

Nell’arco della mattinata, il camper stazionerà in Piazza Garibaldi con la presenza di una equipe multidisciplinare pronta a fornire tutti i consigli utili ed un supporto qualificato, composta da personale della Polizia di Stato (Divisione Polizia Anticrimine, Squadra Mobile e Ufficio Sanitario), con la collaborazione della locale rete antiviolenza.

La Polizia Scientifica partecipa all’evento contribuendo con materiale informativo sulle sostanze stupefacenti utilizzate per modificare lo stato di coscienza delle vittime e su come preservare eventuali tracce biologiche che portino ad individuare i colpevoli di atti di violenza.

Analogamente, il giorno 10 marzo p.v., in concomitanza con la 5^ Edizione della manifestazione sportiva “SoloWomenRun 2019”, evento inserito nell’omonimo progetto, che abbina un circuito nazionale di running esclusivamente femminile ad una campagna di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sui temi della violenza di genere e della salute della donna, è stata prevista la presenza del camper, unitamente al gazebo della Polizia Scientifica che stazionerà in Viale La Playa.