Guardia di finanza di Sassari: sequestrate oltre 3400 bombole di gpl e due aree di stoccaggio. Denunciate due persone.

Sassari, 7 Mar 2019 – Nell’ambito dei controlli coordinati e disposti dal Comando Provinciale di Sassari con la finalità di contrastare l’illecita vendita di prodotti combustibili e di verificare la sicurezza dei relativi depositi, i militari della Compagnia di Sassari della Guardia di Finanza, hanno sequestrato oltre 3.400 bombole di GPL – per un totale di circa 50.000 Kg – e due aree di stoccaggio di circa 8300 mq complessivi.

I depositi controllati, uno dei quali particolarmente pericoloso perché molto vicino ad un distributore stradale di carburante, non avevano le certificazioni di sicurezza previste dalle normative vigenti per cui, oltre alla denuncia dei due titolari, i finanzieri hanno proceduto al sequestro e messo in sicurezza le relative aree su disposizione dell’Autorità Giudiziaria assieme ai Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Sassari.