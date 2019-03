Da una “casa dello spaccio” arriva ai carabinieri una richiesta di aiuto: arrestato pregiudicato cagliaritano di 34 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Cagliari, 7 Mar 2019 – I carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, ieri notte hanno arrestato per il reato di “detenzione illecita di stupefacenti” un cagliaritano di 34 anni.

I militari, intorno alle tre di notte hanno ricevuto una segnalazione da parte della centrale operativa del comando provinciale allertata da cittadini che segnalavano urla e richieste di aiuto da parte di un residente di via Doberdò. Subito dopo una pattuglia dell’Arma si è recata sul posto dove, una volta giunti, hanno notato attraverso la finestra di un’abitazione sita al primo piano, un uomo che, con una mano insanguinata si moveva freneticamente all’interno del proprio appartamento richiedendo aiuto.

Raggiunto immediatamente, i militari sono entrati in casa dove hanno visto un giovane in evidente stato di alterazione psicofisica verosimilmente dovuta all’assunzione di sostanze psicotrope. Quindi è stato tranquillizzato ed in seguito i carabinieri hanno proceduto con l’effettuazione della perquisizione personale e domiciliare, nel corso della quale hanno trovato circa 40 grammi di cocaina, strumenti da taglio per stupefacenti e oltre 1500 € in contanti, probabilmente provento dell’attività di spaccio.

Durante l’attività di controllo il personale ha notato la presenza anche di un vero e proprio sistema di videosorveglianza le cui telecamere erano installate in corrispondenza della porta d’ingresso e, all’interno dell’abitazione, vi era un monitor idoneo a prevenire ed eludere eventuali controlli di polizia, pertanto rimane molto forte il sospetto che quell’abitazione fosse durante l’arco della giornata un vero e proprio centro di spaccio.

I militari pertanto hanno ammanettato il pregiudicato e portato in caserma dove, dopo le formalità di legge, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale di Cagliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo a seguito del quale è stato convalidato l’arresto e quindi accompagnamento presso la casa circondariale di Uta.

La nuova udienza si terrà il 15 Marzo prossimo.