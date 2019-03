Controlli sulla filiera della pesca – contestata violazione ad un venditore ambulante

Portoscuso (Cagliari), 7 Mar 2019 – Quest’oggi, i militari in forza presso la sede del Circondariale Marittimo di Portoscuso ha effettuato, a mare e a terra, una serie di controlli sulla filiera della pesca.

Nel corso di tale attività è stata contestata la violazione delle norme in materia di etichettatura ad un venditore ambulante operante a Portoscuso.

L’uomo, in prossimità del mercato civico, esponeva a scopo di vendita prodotti ittici del tutto privi della prevista etichettatura, la quale ha lo scopo di fornire una serie di informazioni minime volte alla tutela del consumatore finale; in particolare, è obbligatorio che siano chiaramente indicate la denominazione del prodotto, il metodo di produzione, la zona in cui il prodotto è stato catturato o allevato, la categoria degli attrezzi da pesca utilizzati nella cattura, se il prodotto è stato scongelato, il termine minimo di conservazione se appropriato