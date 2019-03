Vertenza latte in Sardegna – Ancora un assalto contro un tir a Nuoro: incendiato camion.

Nuoro, 6 Mar 2019 – Negli ultimi giorni la protesta, anche violenta, degli allevatori sardi sembrava ormai sopita, ma così non è. Infatti stamattina si è verificato un altro assalto a un camion del latte.

Alle 9 due banditi armati di fucile e con il volto coperto da un passamontagna, hanno fermato un mezzo adibito a trasporto del latte della società Sarda Formaggi di Buddusò, piccolo centro della provincia sassarese, nel territorio del comune d’Irgoli (Nuoro), dove i banditi hanno costretto l’autista a scendere dal mezzo, allontanarsi e subito dopo hanno dato fuoco al camion utilizzando del liquido infiammabile.

Sul posto dopo l’allarme sono arrivate le forze dell’ordine che hanno avviato le indagini. Questo è il terzo assalto armato ad un automezzo per il trasporto del latte dopo i fatti di Orune e Nule.

Dopo le forze dell’ordine sul luogo dell’assalto sono giunti anche i vigili del fuoco di Siniscola e di Nuoro che, insieme agli altri stanno eseguendo gli accertamenti di legge.

Nel frattempo gli investigatori stanno sentendo l’autista del mezzo per cercare di risalire agli autori del gesto che rischia di far saltare la trattativa aperta in prefettura a Sassari.

Il prossimo incontro è stato convocato dal prefetto Giuseppe Marani per venerdì 8 marzo alle 9.