Un uomo di 52 anni, di Alghero arrestato dagli agenti del Commissariato di P.S. cittadino per resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale

Alghero (SS), 6 Mar 2019 – Gli agenti del Commissariato di P.S. di Alghero hanno arrestato un uomo di 52 anni, con precedenti di polizia, per resistenza e minacce a Pubblico ufficiale.

Il personale della Polizia è intervenuto in uno stabile, ove un uomo stava prendendo a calci il portone d’ingresso di un’abitazione, risultata poi essere quella della madre.

I poliziotti, vista l’aggressività e la violenza dell’uomo, in evidente stato di ubriachezza, hanno cercato di tranquillizzarlo, senza però riuscirci. Quindi il 52enne è stato accompagnato in Commissariato per le incombenze del caso, ma durante il tragitto è andato nuovamente in escandescenza, colpendo ripetutamente con dei calci il vetro dell’auto di servizio.

L’azione violenta è continuata anche nei locali del Commissariato, quando al momento di scendere dal mezzo, l’uomo ha cercato di darsi alla fuga colpendo uno degli agenti con un calcio al fianco.

Dai successivi accertamenti, l’uomo è risultato destinatario di un provvedimento, di divieto di avvicinamento all’abitazione della madre, che in precedenza aveva sporto querela per maltrattamenti da parte del figlio.

Quindi il pregiudicato è stato dichiarato in arresto e poi accompagnato nel suo domicilio in attesa del procedimento di convalida al termine del quale l’Autorità Giudiziaria ha disposto l’obbligo di firma giornaliera presso lo stesso ufficio di Polizia.