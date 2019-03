Legittima difesa, via libera dalla Camera con 373 sì: passa al Senato

Roma, 6 Mar 2019 – Via libera dell’Aula della Camera alla riforma della legittima difesa. I voti a favore sono 373, i voti contrari 104 e 2 gli astenuti. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato per la terza ed ultima lettura.

L’aula della Camera è stata sospesa per pochi minuti, a causa della confusione che si è creata fra i deputati subito dopo il voto del ddl sulla legittima difesa. Pochi secondi prima della votazione, dai banchi di Forza Italia sono stati esposti alcuni striscioni con la scritta “finalmente una cosa di centrodestra” e accanto il logo di FI. Sono stati rimossi dai commessi.

Sono 25 i deputati del Movimento 5 stelle che non hanno partecipato al voto sulla legittima difesa. Infatti, dai tabulati della votazione, risultano 29 deputati pentastellati in missione, 165 che hanno votato a favore del provvedimento e 25 che non hanno partecipato al voto. Tra questi ultimi, alcuni dei cosiddetti ‘fichiani’, come Giuseppe Brescia e Luigi Gallo. Tra gli assenti ‘non giustificati’ anche Doriana Sarli e Sara Cunial.

“Approvata la legge sulla legittima difesa. Forza Italia espone in Aula gli striscioni con scritto Finalmente una cosa di centrodestra. Finalmente si capisce che in Italia c’è una sola opposizione. Noi”. Lo scrive su Twitter Emanuele Fiano, della presidenza del Gruppo Pd alla Camera.

“Che nessuno si metta in testa che con questa legge ci sarà il far west. Ci sarà sempre un’indagine e spetterà sempre al giudice valutare la legittimità della difesa. Una cosa è certa: è compito delle forze dell’ordine tutelare i cittadini e la loro sicurezza. Con questa legge di sicuro i processi sulla legittima difesa saranno più veloci”. Lo afferma all’Ansa il capogruppo M5s alla Camera Francesco D’Uva.