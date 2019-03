Insospettabile nonna arrestata dai carabinieri: in casa aveva chili di stupefacenti che potevano rifornire un’intera piazza di spaccio.

Cagliari, 6 Mar 2019 – Questa notte i carabinieri della Stazione di Cagliari – San Bartolomeo, nel corso di un servizio antidroga nella zona del noto palazzo “Gariazzo”, volto al contrasto del traffico di stupefacenti nelle principali “piazze di spaccio”, hanno arrestato nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio una vedova di 71 anni, insospettabile per i militari dell’Arma ma già da tempo monitorata dal personale operante.

Così come di consueto, alle ore ‪08:30 circa, dopo aver accompagnato il nipote alla fermata dell’autobus vicino casa, nei pressi di via Schiavazzi, nel quartiere periferico di Sant’Elia, è stata bloccata e, sebbene insospettabile, sottoposta a perquisizione personale e domiciliare, circostanza nella quale è stato trovato un’ingente quantitativo di stupefacente: un chilo circa di cocaina, parte del quale già suddivisa in oltre 6000 dosi e circa 200 grammi di eroina in parte già suddivisa in 100 dosi, tutto contenuto in oltre 70 buste per un giro di affari di circa 100000 euro. La droga è stata trovata in una borsa frigo attentamente occultata nell’ appartamento.

La pensionata è stata quindi dichiarata in arresto e portato negli uffici della Stazione cc di San Bartolomeo in attesa del trasferimento alla casa circondariale di Uta dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida presso il tribunale di Cagliari, prevista per i prossimi giorni.