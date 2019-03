In corso vasta operazione antidroga in Sardegna da parte del personale della Polizia di Stato di Oristano, in esecuzione varie misure cautelari in flagranza di reato

Oristano, 6 Mar 2019 – Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga da parte del personale della Polizia di Stato di Oristano che sta interessando anche altre province dell’isola e la penisola.

Attualmente è in corso l’esecuzione di numerose misure cautelari in carcere e arresti effettuati in flagranza di reato.

Alle ore 10:00 di domani 07 marzo, presso la sala riunioni della Questura, si terrà una conferenza stampa, alla presenzierà il Procuratore della Repubblica di Oristano.