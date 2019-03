Giovane di 29 anni pluripregiudicato arrestato dagli agenti delle Volanti del Commissariato P.S. di Iglesia per maltrattamenti in famiglia e danneggiamento

Iglesias, 6 Mar 2019 – Gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Iglesias hanno arrestato un 29enne di Iglesias, per i reati di maltrattamenti in famiglia e danneggiamento.

Un equipaggio di una Volante, intorno alle ore 19.30 di ieri, è intervenuto a seguito di una richiesta di intervento giunta sulla linea 113, da parte di una donna che riferiva di essere stata minacciata dal coniuge.

I poliziotti hanno raggiunto l’indirizzo contattando la richiedente che ha riferito che, poco prima, a seguito di un’animata discussione con il marito avvenuta all’interno dell’abitazione, il giovane ha dato in escandescenza rompendo numerosi suppellettili e sfondando una porta. Nel corso della lite il giovane l’ha anche minacciava con un grosso coltello da cucina, per poi allontanarsi urlando che sarebbe tornato più tardi per tagliarle la testa.

A questo punto, gli agenti, vista la delicatezza della segnalazione e accertato quanto indicato dalla donna, oltre alle precedenti segnalazioni per maltrattamenti fatte dalla donna, si sono fermati nei pressi dell’abitazione e, verso le 20.30, la vittima ha richiamato il 113 segnalando nuovamente la presenza del consorte che stava tentando di entrare sferrando calci alla porta di ingresso e hanno immediatamente raggiunto la via bloccando il pluripregiudicato che, alla vista del personale della Polizia, stava tentando di dileguarsi.

Quindi è stato bloccato, dichiarato in arresto e ultimati gli atti di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Uta.