Università Cagliari – Contamination Bootcamp 2019, aperte le iscrizioni

Cagliari, 5 Mar 2019 – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla #01Edizione del Contamination Bootcamp.

Organizzato dal Crea Unica (Centro servizi di ateneo per l’innovazione e l’imprenditorialità, Università di Cagliari), il corso di formazione avanzata prevede un programma intensivo di quattro giorni, dal 4 al 7 aprile prossimo, che permetterà ai partecipanti di sviluppare le soft skills necessarie a guidare i programmi di Open innovation all’interno della propria azienda. Per poter partecipare al Bootcamp si compila il form su http://www.crea.unica.it/contamination-bootcamp-2019/. Le iscrizioni scadono mercoledì 13 marzo.

La commissione esaminatrice sceglierà tra l’insieme delle adesioni sette manager di diverse aziende e settori, quattordici ricercatori dell’Università di Cagliari, sette fondatori di startup innovative. Il pool – come sperimentato con successo al Bootcamp tenutosi a Sardara lo scorso ottobre – lavorerà in Team per produrre e presentare progetti innovativi di interesse delle imprese, basandosi su tecniche Lean e sotto la guida di moderatori ed esponenti del mondo bancario e del Venture Capital. Attraverso i laboratori e le attività svolte, i team giungeranno alla formulazione di idee concrete per la risoluzione di problemi reali delle aziende. Le soluzioni proposte, discusse e migliorate durante le quattro giornate, saranno trasferibili alle rispettive aziende di provenienza. Inoltre, le occasioni sociali e informali verranno trasformate in momenti di networking e di creazione di relazioni che andranno oltre la durata del programma.

Al termine del Contamination Bootcamp 2019 verranno fornite linee guida per mantenere e rafforzare le relazioni costruite. Le aziende partecipanti al percorso entreranno a far parte della rete del Crea UniCa diretto dal pro rettore Maria Chiara Di Guardo, che in questi anni ha costruito una rete di circa cinquecento imprese. Al rientro nelle rispettive aziende, gli strumenti forniti ai partecipanti costituiranno elementi per continuare a sviluppare relazioni e innovazione. Il progetto prevede venti ore di formazione e trenta di lavoro di gruppo. L’evento di tiene all’hotel La Bitta, Is Frailis- Tortolì. Il corso è gratuito per ricercatori e startupper mentre costa duemila euro più iva ai rappresentanti delle imprese.

“Il Contamination Boot Camp è un progetto sperimentale di eccellenza teso a valorizzare competenze trasversali con le aziende anche grazie alle energie, ai diversi punti di vista e alla rapidità delle start up forgiate nel CLab. Abbiamo unito le best practices, ovvero gli attori migliori per contribuire a creare sviluppo. L’Università – spiega la professoressa di Guardo – deve generare conoscenza e favorirne la diffusione”. In sostanza, quattro giorni di connubio che funge da catalizzatore immediato per il trasferimento, la produzione e la presentazione di progetti innovativi di immediato e preciso interesse per le imprese. L’iniziativa permette a quanti si occupano d’innovazione nelle aziende di lavorare al fianco di ricercatori universitari e start up tecnologiche. Com