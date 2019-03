Un 47 anni con vari precedenti penali e già agli arresti domiciliari nuovamente arresto per evasione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti dai carabinieri della compagnia di Quartu S.E.

Quartu Sant’Elena (Ca), 5 Mar 2019 – Ieri sera, i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Quartu Sant’Elena, hanno arrestato per evasione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Gianluca Sanna, 47 anni, della città, con precedenti di polizia.

Il pregiudicato, nonostante sottoposto al regime degli arresti domiciliari è stato rintracciato lontano dalla sua casa.

In seguito i militari durante la successiva perquisizione domiciliare hanno trovato sei bustine in cellophane termosaldato contenente eroina, 34 boccette di metadone e un bilancino di precisione.

A questo punto Sanna è stato nuovamente dichiarato in arresto e al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Compagnia cc quartese in attesa del rito direttissimo previsto per oggi presso il Tribunale di Cagliari.