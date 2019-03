Con il nuovo spettacolo per le scuole Piacere, Rossini! Che vede l’Orchestra del Teatro Lirico diretta da Fabrizio Ruggero, prosegue l’attività musicale dedicata ai giovani

Cagliari, 5 Mar 2019 – Mercoledì 6, giovedì 7, venerdì 8, sabato 9, lunedì 11, martedì 12, mercoledì 13, giovedì 14 e venerdì 15 marzo 2019, sempre alle 11 (le recite del 12-13-14 marzo iniziano alle 10.30 perché dedicate alle scuole dell’infanzia), nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, viene proposto nuovamente l’accattivante spettacolo ideato per le scuole e per tutti i giovani, di introduzione ad alcune celeberrime opere liriche di Gioachino Rossini (Pesaro, 1792 – Parigi, 1868), indiscusso genio della storia della musica di tutti i tempi ed intitolato Piacere, Rossini!. Si tratta di un emozionante viaggio musicale articolato in nove appuntamenti musicali che vedono impegnata l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari, diretta da Fabrizio Ruggero, apprezzato e giovane direttore sardo che ha, con ampio successo, collaborato spesso con i complessi stabili cagliaritani nell’attività musicale rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole, che eseguiranno alcune delle pagine più conosciute del grande pesarese. Nel ruolo di narratore, nelle vesti ovviamente di Rossini, si esibisce il comico cagliaritano Massimiliano Medda.

Il programma musicale prevede le popolarissime sinfonie delle seguenti opere: Il signor Bruschino, Semiramide, L’Italiana in Algeri, Tancredi, Il Barbiere di Siviglia.

Lo spettacolo, la cui durata complessiva è di circa 50 minuti, viene dedicato a tutti i bambini ed ai giovani delle scuole dell’infanzia, elementari, medie e superiori della Sardegna.

Come ormai consuetudine, insieme allo spettacolo, è anche possibile seguire percorsi laboratoriali artistici e tecnici, visite guidate alle sale e ai laboratori del Teatro Lirico di Cagliari, guide all’ascolto appositamente predisposte per gli studenti e la relativa partecipazione ai programmi di Alternanza Scuola Lavoro. Sono previste le agevolazioni economiche destinate agli studenti e ai docenti 18app e Carta del docente.

Prezzi biglietti: posto unico € 3.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo.

Massimiliano Medda – Narratore – Nato a Cagliari, è uno scrittore, comico e conduttore televisivo italiano. La sua carriera artistica inizia nel 1986, quando fonda la compagnia teatrale "Lapola", dal nome dell'antico quartiere "Marina" di Cagliari. La compagnia inizialmente composta da dilettanti è diventata, negli anni, veicolo di conoscenza per l'intera regione utilizzando uno slang cittadino, originale commistione tra la lingua italiana e la parlata dei quartieri storici di Cagliari. Il primo spettacolo scritto da Massimiliano Medda è Scherzi di Carnevale, atto unico ispirato alla commedia Bellu schesc'e dottori di Emanuele Pili. Nel 1990 scrive il suo primo spettacolo, in tre atti, dal titolo Speriamo che venga qualcuno, dove interpreta un Santo (Sant'Andrea Frius) alle prese con i fedeli che da lui pretendono un miracolo; lo spettacolo è il primo di una lunga serie di successi che hanno regalato fama all'intera compagnia. Nel 1991 vincono a Tonara (Nu) la prima rassegna isolana di cabaret, portando in scena la fiaba di Cappuccetto Rosso, ovviamente rivisitata in slang cagliaritano. Sempre nel 1991 scrive lo spettacolo Ricercati vivi o morti che i Lapola portano in giro per le piazze della Sardegna. Nel 1992, dopo una serata alla Fiera campionaria di Cagliari (con diecimila paganti), insieme al comico Benito Urgu, i Lapola tornano al teatro con lo spettacolo L'importante è montarsi la testa che segna il raggiungimento di un nuovo stile, superando il genere macchiettistico locale. Nel 1994 scrive Stiamo lavorando per noi e, l'anno dopo, Cambiando l'ordine degli attori il risultato non cambia. Nel 1996 realizza, come autore e attore, la trasmissione Okkupazione, trasmessa sull'emittente televisiva regionale "Videolina"; 12 puntate che raggiungono ascolti altissimi (240.000 contatti) e che, durante l'estate, viene rappresentato anche nelle piazze della Sardegna. Nel 1997 scrive Lapola si scrive tutto attaccatto. Nel 1998 realizza, come autore ed attore, la trasmissione televisiva Vico Lapola già vi…collegate, trasmessa su "Videolina". Nel 1999 scrive Finealmente, è protagonista del cortometraggio di Bepi Vigna "Kyrie Elleison", e, in novembre, è narratore nella fiaba musicale Pierino e il lupo di Prokof'ev, prodotta dal Teatro Lirico di Cagliari. Nel febbraio 2000 interpreta il ruolo di Frosh nell'operetta Il Pipistrello di Johann Strauss jr, prodotta dal Teatro Lirico di Cagliari. Nel 2001 scrive Dietro le quinte le seste, spettacolo che la compagnia "Lapola" porta in scena in Sardegna per tutta l'estate, con 4 recite anche all'Anfiteatro romano di Cagliari. Nel 2002 Massimiliano Medda è la voce narrante nell'opera Il brutto anatroccolo di Pau e Tanchis con l'Orchestra Jazz di Sassari diretta da Giorgio Gaslini. Dal 2003 al 2007 è l'ideatore ed il conduttore della trasmissione televisiva, in onda sempre su "Videolina", Come il calcio sui maccheroni. Nel 2006 interpreta il ruolo dell'educatore nel film di Enrico Pau dal titolo "Jimmy della collina", e, sempre nel 2006, è uno dei protagonisti del cortometraggio, prodotto dal Centro sperimentale di Cinematografia di Roma, dal titolo "I capelli della sposa" di Marco Danieli. Nel 2007 interpreta la parte del Signor Deiana nel film "Tutto Torna" del regista Enrico Pitzianti. Nel dicembre 2008 è l'ideatore ed il conduttore della trasmissione televisiva, in onda su "Videolina", Lapola sciò. Nel 2009 scrive, insieme a Massimiliano e Stefano Lorrai e a Marco Camboni, lo spettacolo Ma quando tornate in tv che viene rappresentato anche nel 2010. Nel 2011 scrive il nuovo programma televisivo, dal titolo Lapola No Cost, che viene rappresentato per due anni, mentre nel 2013 scrive un altro programma televisivo dal titolo Il Paese dei Farlocchi che viene rappresentato anche per tutto il 2014.