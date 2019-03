Comune di Cagliari – Rifacimento del manto stradale e bitumatura nell’Asse mediano

Cagliari, 5 Mar 2019 – Domani mattina, dalle ore 9 nell’asse mediano iniziano i lavori per il rifacimento del manto stradale e la bitumatura.

L’intervento è previsto in direzione Poetto, all’altezza della lottizzazione Magnolia e si concluderà nell’arco di due giorni.

Per l’esecuzione dei lavori sarà attuato un restringimento di carreggiata che potrebbe causare rallentamenti del traffico.

Nei giorni a seguire sono in programma ulteriori interventi di bitumatura su altri tratti dell’asse, di cui si darà tempestiva comunicazione.

