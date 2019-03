Carabinieri della compagnia di Sanluri arrestano ventenne pregiudicato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Sanluri, 5 Mar 2019 – Questo pomeriggio un sorpasso un po’ troppo azzardato è costato caro ad un pregiudicato di Serramanna. Infatti, verso le ore 16:30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sanluri, impegnati in un servizio di controllo del territorio, mentre percorrevano la S.S. 131 notavano una Fiat Panda effettuare un sorpasso un po’ troppo veloce e, quindi hanno deciso di fermarla per le contestazioni del caso.

Il nervosismo dell’occupante ha spinto i militari ad effettuare un controllo più approfondito, controllo che ha poi portato al rinvenimento di un involucro contenete circa 5 grammi di cocaina e 10 di Extasy.

Immediatamente per Gianmarco Cadau 20 anni, pregiudicato, è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio. Quindi è stato portato in caserma per le formalità di legge e poi accompagnato nella sua abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari nell’attesa di comparire davanti al giudice monocratico presso il Tribunale di Cagliari che lo sottoporrà al rito della direttissima.