Sport e Benessere – Obesità, Intervento bariatrico ed esercizio fisico: rubrica a cura del dottor Andrea Melis

Cagliari, 4 Mar 2019 – Devo dire che ultimamente questi tre aspetti intersecati, nel mio lavoro e nella mia vita mi stanno riguardando parecchio.

Mi spiego.

Il numero di persone obese negli ultimi anni è salito vertiginosamente, sta salendo vertiginosamente anche il numero di interventi bariatrici.

Senza entrare nello specifico (Anche perché non è il mio campo ) l’intervento bariatrico è un tipo di operazione che ‘‘ Rappresenta un’opzione terapeutica valida, soprattutto per le persone gravemente obese che soffrono di gravi problemi di salute aggravati dall’eccesso ponderale.

La chirurgia bariatrica include una varietà di procedure che promuovono la perdita di peso, riducendo l’assunzione e/o l’assorbimento degli alimenti. La perdita di peso si può ottenere riducendo la dimensione dello stomaco con un bendaggio gastrico, mediante resezione chirurgica (gastrectomia verticale parziale o diversione biliopancreatica con switch duodenale) oppure attraverso la creazione di una piccola tasca gastrica collegata direttamente ad una sezione dell’intestino tenue (bypass gastrico e varianti). L’esito migliore si ottiene quando il paziente che si sottopone all’intervento chirurgico è fortemente determinato ad attenersi a rigorose linee guida alimentari ed a svolgere una regolare attività fisica dopo l’intervento. Inoltre, il soggetto deve accettare di impegnarsi a lungo termine anche per il follow-up ed il trattamento medico post-operatorio. Questi comportamenti sono indispensabili per mantenere i risultati ottenuti con la chirurgia bariatrico ’’.

Seguire effettivamente delle flessibili (Un cambiamento duraturo non può avvenire dall’oggi al domani, occorre tempo) e rigorose linee guida (Meglio che regole, personalmente lo preferisco ) Alimentari assieme ad un percorso di Allenamento Personalizzato ( E periodicamente valutato ) è l’unica soluzione per mantenere i risultati ottenuti e puntare, nei limiti della soggettività della persona e della situazione, al fisico che si desidera.

A livello di esperienza personale dal punto di vista lavorativo e umano non posso fare altro, come Personal Trainer che confermare.

La strada da seguire è questa.

Ho trovato piuttosto interessante un articolo scientifico datato Ottobre 2018, intitolato ‘‘ Exercise and Bariatric Surgery, An Effective Therapeutic Strategy ’’ (Esercizio e Chirurgia Bariatrica, un’effettiva Strategia Terapeutica) tratto da Exercise and Sport Sciences Reviews.

Ciò che è emerso andando a fare un sunto ve lo riporto sotto forma di riassunto.

‘‘ L’obesità, l’obesità grave e le comorbidità associate sono i principali problemi di assistenza sanitaria negli Stati Uniti e in tutto il mondo. La chirurgia bariatrica è probabilmente l’opzione di trattamento più efficace per molti individui con grave obesità, ma i benefici non sono uguali per tutti i pazienti. Inoltre, l’efficacia a lungo termine (> 1 anno) della chirurgia bariatrica non è chiara. L’esercizio suscita chiaramente una moltitudine di benefici effetti sulla salute. Ora abbiamo un’evidenza obiettiva che l’attività fisica nei pazienti prima e dopo il loro intervento bariatrico è molto bassa e in effetti non aumenta sostanzialmente durante e dopo la perdita di peso. Quindi, questa è una popolazione di pazienti che può trarre grandi benefici da un maggiore esercizio.

Sono necessari studi randomizzati controllati per definire con maggiore chiarezza la dose / intensità dell’esercizio necessaria per fornire ulteriori benefici per la salute dopo la chirurgia bariatrica. Questa preziosa evidenza sarà utile nella pratica clinica in merito alle linee guida necessarie per l’esercizio dopo la chirurgia bariatrica e aiuterà a chiarire i meccanismi attraverso i quali questi miglioramenti sono mediati.

Ritengo fortemente opportuno affermare che tenendo conto del soggetto e di tutte le variabili ad esso connesse, la modalità di allenamento ‘‘ HIIT ’’ può fare seriamente la differenza, ve lo confermo attraverso i risultati che ho ottenuto personalmente con i miei clienti e tramite la ricerca scientifica, in particolare questa riportata dalla Sport Science Academy dove mi sono formato come Hiit Expert.