Giovane pregiudicato d’Iglesias arrestato dagli agenti di una Volante del Commissariato P.S. della città per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Iglesias, 4 Mar 2019 – Sabato pomeriggio, gli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Iglesias, hanno arrestato Gianmarco Timo, di 22 anni, della città, con precedenti penali specifici in materia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Un equipaggio di una Volante, nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, nel transitare in Via Cavallotti ha notato un giovane, già noto agli agenti, mentre usciva dalla propria abitazione guardandosi intorno con fare circospetto. Quindi è stato subito bloccato, sottoposto a perquisizione personale e poi domiciliare dove sono stati rinvenuti e sequestrati un bilancino di precisione, ritagli di buste per il confezionamento delle dosi, due coltelli a serramanico con la lama imbrattata di sostanza, un involucro contenente circa 11 grammi di Mdma, un pezzo di Hashish del peso di 0,90 grammi, un bocciolo di Marijuana del peso di 0,70 grammi e la somma di 270 euro ritenuta provento di pregressa attività di spaccio.

Questa mattina il pregiudicato è stato portato davanti al giudice unico presso il Tribunale di Cagliari che ha sottoposto alla direttissima.