Un disoccupato di 62 anni di Teulada arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti

Teulada (SU), 2 Mar 2019 – Ieri sera i Carabinieri della Stazione di Teulada hanno arrestato un disoccupato di 62 anni del posto, per il reato di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il disoccupato, già noto per analoghi precedenti, è stato intercettato nel centro abitato e sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, trovandolo in possesso di oltre mezzo etto tra cocaina marijuana e hashish, una busta contenente la somma contante di 3.455,00 euro, ritenuta provento dell’attività di spaccio posta in essere fino a poco prima, due bilancini elettronici di precisione e vario materiale per il confezionamento in singole dosi.

Quindi l’uomo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge sottoposto al regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo previsto per oggi davanti al Giudice Monocratico del Tribunale di Cagliari.