Settimana di intensi controlli per i Carabinieri della compagnia di Cagliari: arresti e denunce per furti di energia elettrica ed acqua potabile

Cagliari, 2 Mar 2019 – Nel corso di questa settimana, numerosi ed intensi i controlli dei carabinieri della compagnia di Cagliari che hanno effettuato attività di prevenzione nonché intensificato i controlli in materia di Polizia Giudiziaria in svariati e molteplici ambiti.

La stazione dei militari della Stazione cc di Stampace, infatti, ha arrestato ieri sera un pregiudicato originario del Gambia di 25 anni, che si trovava agli arresti domiciliari per i reati di rapina aggravata e lesioni personali, il quale assolutamente incurante della misura cautelare impostagli, è stato sorpreso da un equipaggio della radiomobile impegnato in un servizio perlustrativo che, dopo averlo riconosciuto, lo hanno immediatamente bloccato, arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza del comando provinciale Carabinieri, in attesa della direttissima prevista per oggi. Inoltre i militari della Stazione di Pirri stamattina ha denunciato ben sei soggetti cagliaritani, alcuni dei quali con precedenti di polizia, per il reato di furto aggravato di acqua potabile della rete idrica pubblica gestita dalla società “Abbanoa” che, insospettita da qualche tempo, dopo aver effettuato i relativi controlli, ha accertato un danno di oltre 7000 € operato dai sei cittadini locali che, in maniera assolutamente fraudolenta, avevano creato un allaccio abusivo alla rete idrica comunale permettendo carichi incontrollati di quantitativi d’acqua da diversi anni.

In circostanze molto simili, sempre i carabinieri della Stazione di Pirri hanno deferito all’autorità giudiziarie anche altri due cagliaritani già conosciuti alle forze dell’ordine per il reato di furto aggravato in concorso di energia elettrica a danno della società Enel S.p.A. Infatti, nei pressi di via Santa Maria chiara, la società Enel aveva accertato una manomissione del relativo contatore di elettricità presso il circolo privato denominato “Diamond”.

Dopo aver effettuato i controlli gli operatori della società hanno constatato un danno stimato in oltre 5000 €, in un lasso di tempo al momento imprecisato.