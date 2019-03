Carnevale Orotelli – Sfilata Thurpos e Thurpeddos

Orotelli (Nu), 2 Mar 2019 – Via al Carrasecare Oroteddesu, domenica 3 marzo a Orotelli, con la prima sfilata delle maschere etniche Thurpos e Thurpeddos.

L’atteso evento è in programma per le ore 15.30, quando dopo la vestizione le affascinanti figure inizieranno la loro esibizione per le vie del centro storico partendo da piazza Santo Spirito e dirette verso piazza 1° Maggio. All’evento in maschera seguiranno musica e balli in piazza.

Sos Thurpos de Oroteddi hanno il viso dipinto di nero con la fuliggine del sughero, indossano lunghi cappotti in orbace e portano a tracolla una cinta spessa in pelle con i campanacci, il cui tintinnio rappresenta le pratiche rituali per scacciare ciò che di maligno potrebbe ostacolare la buona riuscita del raccolto.

Sono diverse le scene da loro rappresentate. Alcuni procedono appaiati, a coppie, come un giogo di buoi legati in vita con una fune tenuta da un terzo Thurpu che li guida pungolandoli e cercando di tenerli mansueti. Altri, interpretando la parte di maniscalchi, si fermano a ferrare un Thurpu-bue mettendo in scena un momento del lavoro e della vita quotidiana dei contadini. C’è anche chi mima la semina del grano nei campi o chi, impersonando i buoi, scalcia per imporre la propria forza animale sul contadino.