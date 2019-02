Giovane di Sestu arrestato dai carabinieri della città per furto aggravato

Sestu (Ca), 28 Feb 2019 – Questo pomeriggio a Sestu, i carabinieri della Stazione della cittadina confinante con il capoluogo regionale, hanno arrestato per tentato furto aggravato, Stefano Usai, di 32 anni, senza lavoro, della cittadina.

Il giovane, poco prima del fermo, è stato sorpreso dal proprietario all’interno di una abitazione di via Togliatti e successivamente immobilizzato dai militari che subito dopo lo hanno appunto dichiarato in arresto.

Quindi l’uomo dopo le formalità di legge in caserma, è stato t rattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia cc di Quartu Sant’Elena, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata di domani dall’A.G.