Pedofilia, arrestato il cardinale George Pell

Victoria, 27 Feb 2019 – Il cardinale George Pell, condannato per abusi sessuali su minori, è stato condotto nel carcere di Melbourne, dove trascorrerà la sua prima notte in cella. Il giudice Peter Kidd del tribunale di Victoria ha revocato il provvedimento di libertà provvisoria concesso a Pell al termine di una breve udienza.

L’ex numero tre del Vaticano è stato riconosciuto colpevole di pedofilia. Aveva goduto dei benefici della libertà provvisoria per tutta la durata del processo e gli era stata accordata la libertà su cauzione, dopo la sua incriminazione, nel dicembre 2018, perché richiedeva un intervento chirurgico alle ginocchia

Il cardinale George Pell non è più prefetto della Segreteria vaticana per l’Economia. A confermarlo, nella tarda serata di martedì, è stato con un tweet Alessandro Gisotti, direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede. “Posso confermare che George Pell non è più il prefetto della Segreteria per l’Economia”, ha scritto Gisotti.

Il cardinale è stato dichiarato colpevole di abusi sessuali su due chierichetti di età compresa tra i 12 e i 13 anni nel 1996 e 1997 quando era arcivescovo di Melbourne. Dopo il verdetto di condanna, la sentenza a carico di Pell verrà pronunciata il 13 marzo, ha detto il giudice Kidd. Durante l’udienza è stato confermato che i cinque reati di cui il cardinale è stato dichiarato colpevole comportano un condanna massima di 10 anni per ciascuno. Il padre di una delle vittime chiede risarcimento al prelato e alla chiesa dopo il suicidio del figlio