Militari della sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero: oltre 12 le irregolarità contestate ai proprietari dell’imbarcazione.

Alghero (SS), 27 Feb 2019 – L’attività, finalizzata ad accertare eventuali irregolarità nel settore del noleggio e locazione di imbarcazioni da diporto, ha permesso ai finanzieri della Sezione Operativa Navale di Alghero di portare a termine una serie di controlli che hanno evidenziato illeciti di natura penale e commerciale legati all’utilizzo improprio di un’imbarcazione di proprietà di residenti ad Alghero e Porto Torres.

In sostanza l’unità è stata impiegata dal punto di vista commerciale e resa fruibile dagli ospiti ogni qualvolta veniva effettuata una prenotazione online. Ciò ha comportato la contestazione dell’esercizio abusivo dell’attività di locazione per la quale sono state comminate sanzioni comprese tra i 65.000 e i 264.000 €.

Inoltre l’utilizzo improprio dell’imbarcazione con le modalità descritte (di fatto assimilabile ad una struttura ricettiva extra-alberghiera) è stato effettuato senza che i proprietari o gestori provvedessero ad inoltrare l’obbligatoria comunicazione delle persone alloggiate all’Autorità di P.S. (art. 109 del T.U.L.P.S.) compromettendo, di fatto, la sicurezza della collettività che non ha potuto quindi beneficiare del controllo preventivo di Polizia sull’identità dei soggetti dimoranti.

L’operazione, finalizzata in particolare a tutelare gli onesti operatori del settore, ha permesso, in poco più di 5 mesi, di accertare violazioni nello specifico settore per importi complessivi pari a più di 170.000 euro nella misura minima e sino 600.000 per quella massima, oltre a 5 soggetti denunciati a piede libero.