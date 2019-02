Circolo Ippico gli Olivastri & Cooperativa S’Unighedda Burgos: Primo Trofeo del Goceano – Foresta Burgos

Cagliari, 27 Feb 2019 – Tre fine settimana con la grande equitazione nel Goceano, dove la passione e la tradizione per il cavallo sono più radicati, basti ricordare che a Burgos è operativa l’unica stazione d’Italia di Carabinieri a cavallo e che qui si trova il centro di allevamento dell’ex Istituto Incremento Ippico della Sardegna, ora confluito nell’agenzia regionale Agris. Organizzato dal Circolo Ippico gli Olivastri in collaborazione con la Cooperativa S’Unighedda si svolgerà presso lo splendido impianto indoor di Foresta Burgos un Concorso nazionale di salto ostacoli diviso in tre tappe, denominato “Primo Trofeo del Goceano”. Primo weekend il 9 e 10 marzo, seconda tappa il 30 e 31 marzo e quindi la tre giorni conclusiva durante le festività Pasquali, il 20 una gara di Dressage, il 21 e 22 aprile la tappa finale. Il montepremi totale è di oltre 27 mila euro da suddividere nelle tre tappe. Lo ha stanziato la Comunità Montana del Goceano, che punta molto sul comparto del cavallo. Ne fanno parte 9 comuni: Burgos, Bono, Anela, Esporlatu, Illorai, Benetutti, Bultei, Bottida e Nule.

Ogni cavaliere potrà montare nella stessa categoria massimo 3 cavalli, come previsto dal regolamento FISE in vigore.

Per concorrere al montepremi del Trofeo occorre partecipare ad almeno 4 delle 6 giornate previste (di cui obbligatoriamente all’ultima tappa). La partecipazione a tutte le 6 giornate permetterà al cavaliere di accumulare un punteggio superiore. La classifica finale sarà data dalla somma dei punti ottenuti per ogni singola giornata.

Il campo indoor di Foresta Burgos ha il fondo in sabbia e misura 30×70.

La Responsabile del Trofeo è Piera Monti. Il direttore di campo è Paola Zoccheddu.

Per ulteriori informazioni su iscrizione, box e altro rivolgersi alla segreteria.

L’evento è organizzato in collaborazione con la Fise Sardegna, l’Agris, Agenzia regionale per la ricerca in Agricoltura, e l’Ente Forestas più gli enti locali. Com