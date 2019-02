Sardegna, vertenza latte: bruciata autocisterna in Sardegna.

Cagliari, 26 Feb 2018 – Prosegue la lotta degli allevatori sulla vertenza latte. Ma questa volta fuori dalla legge. Infatti, ieri, due uomini, con il volto coperto e armati, hanno bloccato un’autocisterna che trasportava latte tra Nule e Osidda, nel Sassarese, attorno alle 6.30 e, dopo aver fatto scendere il conducente, l’hanno data alle fiamme.

I due hanno puntato le armi contro il conducente del camion pare appartenesse a una cooperativa. Non c’è stato alcun sversamento di latte: le fiamme hanno distrutto tutto. L’attacco arriva nel giorno in cui si apre in prefettura a Sassari il tavolo tecnico tra pastori e trasformatori sul prezzo del latte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Bono. Diverse procure sarde si stanno occupando di questi e di altri episodi, come il blocco delle autocisterne per far buttare il latte appena raccolto sulla strada, e sono già scattate le prime denunce.

Un attacco simile era avvenuto il 24 febbraio scorso, nel Nuorese, ma la cisterna, quella volta, era stata soltanto svuotata. Nell’assalto, il camion era stato risparmiato perché di proprietà di un ‘padroncino’.

“Questi delinquenti non hanno niente a che fare con i pastori, con la loro fatica, la loro protesta e le loro ragioni. Questi sono solo dei criminali. E come tali saranno trattati”. E’ quanto afferma il ministro dell’Interno Matteo Salvini, commentando l’assalto all’autocisterna a Nule, in provincia di Sassari.

“Per il mondo agropastorale servono soluzioni di sistema”. Così il governatore in pectore della Sardegna, Christian Solinas. “Appena sarò nel pieno dei poteri sarà mia cura convocare le parti interessate per arrivare a una soluzione della vertenza sul latte – assicura – Abbiamo in mente un piano che comprenda investimenti in viabilità ed elettrificazione rurale”.