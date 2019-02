Eros Ramazzotti il 10 agosto prossimo arriva alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula

Santa Margherita di Pula (Ca), 25 Feb 2019 – Eros Ramazzotti, dopo aver attraversato l’Europa e toccato le principali città del Nord e Sud America con il suo “Vita ce n’è World Tour” (oltre 90 tappe in 32 paesi del mondo), che ha debuttato a Monaco di Baviera con un doppio sold out e per cui sono stati venduti oltre 400mila biglietti, arriva sullo straordinario palcoscenico della Forte Arena di Santa Margherita di Pula il 10 agosto 2019 con un concerto imperdibile dove ripercorrerà i brani che l’hanno reso celebre e con cui ha conquistato milioni di spettatori in tutto il mondo.

Trenta i brani in scaletta, dai grandi successi che l’hanno reso un’icona (60 milioni di dischi venduti) alle canzoni del nuovo album Vita Ce N’è, uscito per Polydor lo scorso 23 novembre in 100 paesi in lingua italiana e spagnola e che in Italia ha conquistato il disco di platino.

Una produzione internazionale e un allestimento innovativo, per una grandiosa avventura live di oltre due ore che ripercorrono i 35 anni di carriera dell’artista sotto il cielo stellato di Santa Margherita di Pula.

I biglietti per lo show saranno disponibili su www.ticketone.it a partire dalle ore 12.00 di lunedì 25 febbraio 2019.